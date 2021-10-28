味全龍隊鋼龍離台最終戰繳出來台代表作，主投7局無失分還飆出9次三振，率隊以2比0擊敗富邦悍將，好表現也讓總教練葉君璋直誇讚，並說：「如果有機會，希望明年能夠繼續合作。」

鋼龍此役用100球投7局無失分，只被敲出4支零星安打，飆出來台單場最多次的9次三振，且沒有任何四死球，奪下本季第5勝，為這趟台灣行畫下完美句點。

鋼龍說：「今天應該是我史上表現最好的一場，我很安心的進攻好球帶，讓身後隊友一起幫我守下比賽，今天能有這樣的結果是團隊一起完成的。」葉總也誇讚鋼龍此役不管在球速、控球，各方面都表現得很完美，若將來還有機會，希望能夠再繼續合作。

聽到總教練如此說，鋼龍十分感謝葉總的肯定，「聽到這樣的肯定心裡很雀躍，如果明年還有機會能回台灣，為同一隊效力，這會是我夢寐以求的事情。」

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。（季志翔攝）

在他完成先發任務退場後，他在休息室與隊友一一擁抱、道別，鋼龍說：「這段時間的相處大家不只是隊友，場下也是很好的朋友，大家頻率很接近，能在異地打球有這樣的感覺真的很好。」