2021年全國運動會由新北市作東，16日於新北市新莊體育館舉行開幕典禮，6天的賽程中將有來自22個縣市、7496名選手角逐金牌榮耀。蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜晚間6時出席開幕典禮，蔡英文表示，今年是台灣體育大爆發的一年，盼大家為運動員們加油。

2021年全國運動會開幕典禮晚間6時於新莊體育館登場，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜等人為典禮揭開序幕，開賽的聖火由網球國手盧彥勳、東奧跆拳道銅牌羅嘉翎一同點燃，由全新打造的虛擬人物新北女神動畫融入電玩世界元素，展現獨特的科技效果。

侯友宜表示，全國運動會是國家最高等級的競技運動會，新北市距離上次主辦已相隔18年，18年前是由時任台北縣長蘇貞昌帶領舉辦，新北市今年籌辦全國運動會的5月期間，台灣面臨最嚴峻的疫情考驗，最後新北市守住疫情，在中央、地方一條心下，新北如期舉辦全國運動會。

侯友宜說，這次全運會新北採用防疫最嚴格的標準，並用不一樣的創新、思維、理念，延續東京奧運台灣取得好成績的精神，新北用3路「網路、鐵路、公路」傳遞聖火，大會衣服則以環保、時尚做結合，新北市讓台灣更不一樣。

行政院長蘇貞昌致詞，疫情中看到新北市長侯友宜方方面面做好準備，他特別能了解侯友宜的辛勞，因為他18年前擔任台北縣長，曾主辦全國運動會，當時的總幹事就是現在的教育部長潘懷宗，在全球疫情下台灣因舉國團結，才能讓世界看到台灣。

蔡英文表示，今年是台灣體育大爆發的一年，有這麼多健將絕對不是偶然，都是選手經年累月努力而來，希望民眾透過轉播一同參與、鼓勵。台灣選手有著堅強的實力，在今年東京奧運取得好成績，國家逐年提高運動的經費，培養選手。