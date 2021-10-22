交通部長王國材21日立法院透露，基隆捷運路線初步確定，不和台鐵重疊，將在1個月內與基隆市、新北市及台北市確認最後路線。交通部初步規畫指基隆捷運可類似捷運新蘆線，由新北市負責興建營運其經費高達400多億，新北市長侯友宜表示，待中央、地方協調，該承擔的責任，新北會全力去承擔。

交通部表示，基捷路線確定部分路段不會與台鐵路廊重疊，第二階段基隆到八堵段只會基捷、台鐵二擇一，究竟是基捷開進基隆市區，還是保留台鐵，基捷只開到八堵，將由基隆市民決定。

新北市捷運局長李政安說，新北未特別爭取興建、營運基捷，若中央希望新北代辦，市府願意討論，不過經費、細節還需要雙方商議。

新北市長侯友宜22日出席新莊區幸福捷運站停車場開工儀式受訪表示，交通部面對整個基隆中運量捷運系統的興建，以及包括銜接新北市汐東捷運的興建，一定要尊重專家整個對捷運系統的規劃。

侯友宜說，當中央規劃的過程會跟地方來做協調，中央所做的決定只要是為了我們所有大台北的發展，定案後，讓市民生活交通更便利，新北該承擔的責任就會全力去承擔。