民進黨開除媒體人吳子嘉黨籍，民進黨台北市黨部列出7大罪狀，本月5日經中評會通過開除吳子嘉黨籍。資深媒體人韋安表示，民進黨對吳董下重手後，下一個目標可能是立委高嘉瑜、台北市議員王世堅；他甚至認為，民進黨開除黨員、罵在野黨「不要臉」，「安內攘外」雙管齊下，看來民進黨已發生重大危機。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉被開除黨籍的7大罪狀，包括吳子嘉曾和中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中、國民黨台北市議員羅智強一起開記者會分析兩岸情勢；今年517大停電，吳子嘉批評政府大家一起在騙；高雄市議員黃捷罷免案，吳子嘉稱蔡英文力挺害慘黃捷；總統大選前預測蔡英文得票數不會太過理想；被陳菊告誹謗，吳子嘉稱可私下或公開向陳菊致意，但不可能道歉；稱讚國民黨2020總統選戰策略完全正確；分析民進黨總統大選策略。

PTT網友對此紛紛表示，「解決提出問題的人，不愧是塔綠班。」、「怎麼都是些芝麻綠豆的X事。」、「開會也不行？」、「也太扯。」、「一個黨只能有一個聲音，全黨聽一人，可怕。」、「XD，搞笑黨敢開除世堅嗎？」、「好可怕喔！大停電還不能嘴的欸。」、「要開除誰，不就看他們家的內規。」「裡面有好幾條根本是反串幫民進黨的。」、「都2021年了，怎麼民進黨還在用老招。」、「笑死。」

也有網友說，「原來他是民進黨的？還以為是..。」、「黨是不能批評的。」、「呵呵，這個黨完全容不下異聲了。」、「哈哈哈，民主進步，哈哈哈哈哈。」、「從理由就可以看得出民進黨完全不懂民主。」、「就說當今塔綠班批評不得。」、「黨內只許一種聲音。」、「批評黨的下場。」、「現在脫離塔綠班也是好事、嘻嘻。」