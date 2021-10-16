國民黨立委鄭麗文12日在立院質詢是否支持台灣發展核子動力潛艦時，與行政院長蘇貞昌爆發激烈言語衝突，鄭麗文批蘇貞昌大陸打來他第一個投降、第二個是蔡英文。蘇貞昌反擊「不會像你們那麼『袂見笑』。」前民進黨立委沈富雄表示，蘇貞昌不應該講這種話；他也透露自己曾在節目中批一個人「不要臉」，但回去後就後悔了。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中認為，蘇貞昌院長這一任年紀是大了，但是他的身體狀態跟精神狀態，卻是愈老愈退步。有一些政治人物很厲害，像英國首相邱吉爾，年紀大了，反而那個氣度更大，也更有風度。蘇貞昌本來就是雷厲風行、聲色俱厲的人物，但是他作為行政院長，在國會裡頭，其實要盡量避免跟立委吵架。

沈富雄接著表示，他在節目中也有一度失控，批判一個人而講過「不要臉」，他回去就後悔了。因為「不要臉」這種字講出來以後，就是表示你的修養、你的品格，是相對瞬間低下、低落了，所以這種話是不應該講的。

沈富雄認為，蘇貞昌應該在第一時間點說，「我一時失控，我本來很氣、我本來想罵你，但是這3個字是相當不妥，我為這個表示歉意」，這樣一說就沒事了。他還拗說叛徒、拗投降，可見他對這個非常敏感，而且把蔡總統也拉下來了，這是不對的。