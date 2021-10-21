台灣民眾黨祕書長謝立功。（民眾黨提供）

民進黨台北市議員簡舒培20日在北市議會質詢時，逼台北市長柯文哲一字不漏念出蔡英文總統雙十國慶時提出「4個堅持」，柯反問「我不需要當小學生，讓你來指導念課文」，並爆氣說「就因為她這廢話我不想念啦」。對此，台灣民眾黨祕書長謝立功批簡舒培「濫用職權、威權復辟」，並要求簡舒培道歉！

謝立功在臉書指出，民進黨發言人、台北市議員簡舒培在市議會質詢時要求民眾黨主席、台北市長柯文哲複誦蔡英文總統「四個堅持」，若不遵從就要向總統道歉。這般樹立威權、反民主、反言論自由的作法，作為台灣本土民主政黨，台灣民眾黨表示強烈譴責。

謝立功認為，簡舒培發言人如此低劣質詢方式，不僅無益市政，更分化台灣內部團結，難道不用道歉嗎？本黨過去早已多次透過聲明、臉書發文強調認同蔡英文總統「四個堅持」，為何還要強迫特定對象在議會複誦才算認同？

謝立功強調，2016年蔡英文當選總統時，曾表示「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉」，說話算話嗎？民主進步黨，既不民主、更不進步，整個政黨，只剩下「黨」這個字有意義，民進黨政府掌權後的墮落，相信全台灣人民都看在眼裡。