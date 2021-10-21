民進黨前主席施明德被動證實民進黨創黨主席江鵬堅為調查員，施明德妻子陳嘉君今在臉書表示，當年每一位美麗島辯護律師，除了尤清、呂傳勝，「我們都應該合理懷疑是國民黨安排的特務」。行政院長蘇貞昌過去也是美麗島辯護律師，因此也被影射其中，對此，行政院發言人羅秉成表示，當年敢挺身為民主運動辯護勇氣跟堅持，以及辯護律師與被告關係，這幾十年來累積非常多報導。

陳嘉君指出，美麗島事件15個辯護律師，沒有一人曾參與過任何黨外時期的民主工作。除了尤清與呂秀蓮的哥哥之外，都是一些陌生人，根本與黨外沒有淵源。臉也沒看過，名字也沒聽過。當時在審判過程，也沒有人敢信任他們。每一個美麗島辯護律師，除了尤清、呂傳勝，我們都應該合理懷疑是國民黨安排的特務。

對此，羅秉成回應，美麗島事件發生在戒嚴時期白色恐怖下民主運動，當年敢挺身為民主運動辯護勇氣與堅持，這幾十年來累積非常多的報導。