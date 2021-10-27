交通部長王國材昨日指出，高鐵延伸宜蘭、屏東選址應為未來再延伸做考量，並拋出「環島高鐵不是夢」，許多人認為不切實際。王稍早受訪時回應，日本規劃新幹線時，若沒有在本州留下伏筆，就不會看到現在到九州、北海道的新幹線，高鐵延伸應留下築建環島的可行性。

王國材說，宜蘭、屏東要留下可以延伸空間，那是一個未來式，至於會在什麼時間點他不知道，而未來每一段延伸也都要經過審慎評估。

昨日行政院長蘇貞昌也指出，已要求交通部規劃高鐵再延伸至潮州。王國材表示，現階段高鐵就是延伸到屏東六塊厝及宜蘭，延伸潮州要再做可行性評估，不會跟現有計畫放在一起。

外界也好奇，基隆捷運路線何時出路、何時開工？王國材表示，現在完全按照去年10月的5個共識，現在微調部分，一個是基隆端七堵、一個是新北端汐止，這兩部分關係到基隆與新北路線微調，這些交通部都確定了，這微調跟台北市到南港段是沒關係的，每個縣市對自己路線想要做一些服務多、深入社區，去做微調。