元宇宙題材爆棚，宏達電(2498)近期股價輕鬆站上70元大關，今(2)日最新公布第三季財報，單季每股虧損0.94元、累計前三季每股虧損2.86元，惟毛利率衝上11年新高、達31.6%。

宏達電第三季營業收入為13.4億元、季減少0.74%、年減少12.4%，營業毛利率從第二季的29.9%上升至31.6%，增加1.7個百分點，毛利率站上11年新高；單季營業淨損為8.8億元，營業利益率為-65.8%，歸屬於母公司業主淨損為7.7億元，每股稅後虧損為0.94元，累計前三季每股虧損2.86元。

元宇宙成為宏達電近期股價飆漲、站上70元大關的催化劑，目前宏達電在11月11日前都遭處分為限制交易，由於新冠疫情衝擊全球產業經濟，帶動企業加速數位化、遠端化的腳步加快，並在多人遠端共構、協作兩方面導入AR/VR應用，也推動AR/VR發展，不僅如此，除了AR、VR頭戴裝置本身硬體規格的發展外，也會延伸至手部肢體的追蹤感測、控制器或穿戴裝置上的觸覺回饋，甚至是耳機上的聲學功能，帶動元宇宙題材一觸即發。

宏達電近期搭上元宇宙題材，首款沉浸式VR眼鏡HTC VIVE Flow已經在昨(1)日正式開賣，此款VR眼鏡被宏達電視為挑戰元宇宙市場的敲門磚，也看好將成為自2015年開賣VR裝置以來，銷售最佳的VR裝置產品。

除HTC VIVE Flow外，宏達電延續第二季成功推出旗艦級PC VR裝置HTC VIVE Pro 2後，HTC VIVE Pro 2專業版(Full Kit)也已在第三季全球上市，目前VR產品領域豐富，搶攻各個需求市場。