全球前三大窗簾廠商億豐(8464)第3季遭遇原物料飆漲獲利減少，稅後淨利為新台幣13.8億元，年減6.9%，EPS4.7元，較去年同期減少0.35元。前3季EPS13.26元，較去年同期增加1.31元。展望第4季，大幅起落的原料成本、瞬變的各地疫情，正不斷考驗應變彈性。

億豐指出，窗簾需求依然穩健，億豐表示大幅起落的原材料成本、瞬變的各地疫情，正不斷考驗億豐的應變彈性。全球運力短缺造成的骨牌效應(塞港、卡車/火車運力不等)，也使公司面臨嚴苛的跨國調度、交期拉長及運費高漲多重挑戰。

億豐說，除善用新擴的美國德州輕組裝線，稍減衝擊，億豐另加大墨西哥投資至美金0.54億元，購地並分期增建客製化窗簾產能。多方利用短鏈，因應全球運力短缺。至於平價的固定尺寸窗簾，雖柬埔寨疫情似有和緩，億豐仍密切關注，當地疫情是否惡化，所可能帶來的招工、產能不足風險。

億豐第3季營收年增7.4%，雖然原物料飆漲，還好，客製化墨西哥產能貢獻、售價提高，客製化窗簾佔營收比重，較去年同期拉高，單季毛利率由去年同期的57.4%，降為53.5%。而第3季的匯兌損失，約新台幣0.4億元，比去年同期匯損新台幣2.3億來的少，第3季的歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣13.8億元，年減6.9%，每股盈餘4.7元，較去年同期減少0.35元。