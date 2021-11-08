瑞磁（ABC-KY，6598）受惠美國市場對常規檢測產品需求的強勁回升，帶動前三季合併營收年增率超過三成，不過，因業績尚未達規模，稅後淨損1.39億元，每股淨損1.71元。由於二大授權夥伴商業化進展佳，公司對第四季展望審慎樂觀。

瑞磁指出，二大授權夥伴中，珠海麗珠自行開發的自體免疫檢測試劑產品已在去年完成商業化並開始推廣，目前在全中國已安裝60部的免疫分析儀器，同時也積極爭取中國各大醫院的試劑採購標案，未來隨著珠海麗珠的出貨量增加，公司將可享有數位生物條碼銷售與珠海麗珠營收分潤的挹注。

另外，全球寵物檢測大廠愛德士，預計今年底前將完成貓狗血清檢測試劑的商業化，並已向瑞磁下單採購用於商業化準備之數位生物條碼及光學分析儀，其中五成的訂單順利完成出貨，待愛德士正式展開檢測服務，有機會成為新一波推升瑞磁營運成長的重要動能。

營運漸入佳境的瑞磁，受惠美國市場對常規檢測產品需求的強勁回升，帶動前三季合併營收2.1億元，年成長31％，其中，光學分析儀與多元腸胃道病原體檢測（GPP）出貨量較去年同期分別成長116％、62％，顯見雖然疫苗施打普及，疫情受到控制，減少對新冠檢測試劑的緊急需求，但隨著經濟步上正軌，對腸胃道、上呼吸道等常規性檢測需求增溫，為公司的營收增長提供有力支撐。

瑞磁表示，由於慢性病患、年長者、免疫力低下，以及幼童、孕婦等族群，發現有不明感染源的腹瀉與呼吸道症狀時，治療較為棘手，美國許多小型診所因缺乏專業分子檢測人員，使得大型實驗室的代檢服務蔚為趨勢。隨著疫情趨緩，上述常規性檢測在後疫情時期特別受到大型實驗室的青睞，而瑞磁的多元分子檢測產品專攻中、大型實驗室市場，除可按症狀提供全面性的感染源檢測外，更能彈性選擇出具檢測報告的項目，廣受好評。