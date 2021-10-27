民進黨立委陳明文昨質詢行政院長蘇貞昌，除籲全面性檢討行政區畫，也說合併升格，不要歧視，縣市合併升格要求「與新竹同行」，今嘉義市長黃敏惠重申，只要對嘉義市或鄰近縣市發展有利，「我一定舉雙手大力支持」，也希望中央拿出主張、配套，畢竟除了中央，還要兼顧人民的意願，「太多政治算計是沒用的」。

陳明文昨強調區域畫分希望做到縣市平權、國民平等，並以科學園區為例，表示30年前嘉義已經讓「新竹先行」，沒有道理30年後，還要再讓「新竹先行」，如果行政院要修地方制度法，希望做到公平，不要縣市歧視，應「與新竹同行」。

黃敏惠受訪時指陳明文的看法沒錯，認為國家應該要有整體考量，也是國家的高度，不是為了升格而升格，也不是為合併而合併，必須要從國家區域考量，大家一起來，

另陳明文也提到，如行政院要修地制法，除增加「科技發展需要」，也應增加「農業需要」，黃敏惠認為，雲嘉南是台灣的穀倉，經濟卻是台灣的谷底，有沒有人看到我們這麼辛苦呢？強調她一直努力讓嘉義市成為西部走廊新都心，就是認為唯有不斷茁壯，才能帶動地方發展，但事實上，嘉義市還不夠，希望中央能挹注更多資源，讓穀倉有最好的發展。

黃敏惠說，花東有花東條例，離島有離島條例，至於最辛苦的雲嘉南，希望無論如何，只要是對嘉義市發展或對鄰近縣市發展有利的，「我一定大力支持」，這也是人民共同最大期待，不過還是強調，合併之前還是有必要的合作，彼此真心合作最重要，否則單純為了升格而升格，受害最大的還是地方。