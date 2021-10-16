《正常發揮》

國民黨立委鄭麗文日前在立法院質詢時，問行政院長蘇貞昌是否支持台灣發展核子動力潛艦，雙方爆發激烈言語衝突，當時鄭麗文質疑大陸打來時，行政院長蘇貞昌第一個投降、第二個是蔡英文，蘇貞昌則反擊「不會像你們那麼『袂見笑』。前民進黨立委郭正亮感嘆，他30年沒看過這種官員。

針對蘇貞昌嗆鄭麗文「袂見笑」，郭正亮15日在中天政論節目《正常發揮》節目中表示，他認為行政院長失格，甚至說他看了台灣政治20、30年這麼久，沒有看過這樣的行政院長，竟在行政院長的位置上，把話講成那樣。這樣會讓台灣的兩岸議題、國安議題、軍購議題，變成不可討論，因只要討論，大概就會被說成是中共共同路人，甚至叛徒、投降統統都來了。

郭正亮指出，鄭麗文質詢蘇貞昌的重點有兩個︰第一個就是誰先說投降的？是蘇貞昌，而且連續說6次；第二個，鄭麗文所提出的問題，難道不是國家安全的重大議題？郭正亮認為，鄭麗文在質詢時好不容易跟蘇貞昌討論軍購，蘇貞昌即使不接受核動力潛艇這個構想，他也可以講講別的構想。

郭正亮認為，總統蔡英文國慶演說指「共識化分歧，團結守台灣」，蘇貞昌怎麼還公開「違逆」總統國慶文告的基調，還有駐德國代表謝志偉不是看到國旗就吐血，那他也明顯違逆啊，華視總經理也說是幽靈國，這也明顯違逆啊。郭正亮質疑，這3個人都明顯違逆，怎麼不處理一下？