全台首家老人醫院22日在成功大學敬業校區動土，興建預算近46億元，打造針對照顧長者的整合不分科醫院，全院450床預計2026年完工啟用，成大醫院醫療團隊經營，蔡英文總統主持儀式，期許這家醫院成為全台社會高齡照顧典範。

蔡英文總統（左六）主持老人醫院動土儀式後，與成大校長蘇慧貞（左五）與醫護人員合影。（程炳璋攝）

成大醫院老人醫院的開端由台南市韓內科診所老醫師韓良誠透過賴清德副總統牽線，向蔡英文提出建議，在成大醫院團隊規畫下，2018年行政院核准，起初設計興建經費30億，經兩次追加預算，目前已達45.9億元。

蔡英文總統（黑西裝者）主持動土祭拜儀式。（程炳璋攝）

蔡英文總統（長袖黑西裝者）主持老人醫院動土儀式。（程炳璋攝）

老人醫院籌備處院長楊宜青提到，除了龐大預算，培養高齡醫學專科人才也是問題，老人醫院啟用後，預計每日門診可達3000人，對象將涵蓋不同長輩的照顧需求，將強調整合、不分科，成大醫學院已開設專科系，培養專業人才。

成大醫院老人醫院預計的建築模型。（程炳璋攝）

蔡英文稱讚成大醫院已有超過20年推動老人醫學經驗，是培育相關領域人才的重要指標，動土儀式可說是照顧南台灣長輩醫療照顧的里程碑。

蔡英文表示，台灣預計2025年邁入超高齡社會，長照2.0是政府重要且迫切的目標，感謝醫界朋友協助，政府可以整合民間資源，從醫療端到居家點打造完整的長照體系。

展望未來，老人醫院將結合智慧化、科技創新，把醫院、社區、長照機構與居家聯結起來，不同年齡層長輩都能受到更多元的照顧。

成大校長蘇慧貞表示，成大醫院畢業生近5成堅守在內、外、婦、兒、急診等5大科領域，高齡化成為政府關注議題，台灣進入智慧醫療世代，未來老人醫院將結合成大工學院、電機學院、規畫設計學院、南部科學園區的資源，建構全新的健康照護生態系，以高齡與家庭照顧者為中心，提升民眾照顧品質為目標。