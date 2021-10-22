供應鏈危機持續，已引發外界擔憂恐對美國經濟造成衝擊，美國總統拜登周四（21日）表示，正考慮部署國民警衛隊，來協助緩解供應鏈的壓力。不過白宮官員稍候立即澄清，表示迄今並無動用警衛隊的計畫。

當拜登周四接受電視媒體專訪，被問及是否考慮動用國民警衛隊來因應供應鏈危機時，他回答說：「答案是肯定的」，他指出如果無法增加卡車司機人數，他將尋求國民警衛隊成員分擔運輸工作，來協助解決卡車司機人手不足的問題。

不過拜登並沒有提供時間表，表示一旦他決定部署國民警衛隊，將在何時採取行動。

然而就在拜登發表上述言論後，一名不願具名的白宮官員立即出面消毒，聲稱州層級的國民警衛隊部署是由州長決定，白宮目前並不主動尋求動用隸屬聯邦層級的警衛隊。

然而拜登的發言也透露目前供應鏈受阻的嚴重性，並可能危及美國經濟成長。商界人士疾呼政府應該跳脫傳統思考模式，為供應鏈混亂帶來的出貨延滯、成本增加及商店庫存不足等問題尋找對策。

年終假日採購潮將至，但美國迄今面臨的供應鏈瓶頸仍然不見舒緩。目前大量貨櫃正滯留在洛杉磯與長灘港口，這兩大西岸港口是美國對外貿易的重要門戶，占全美進口量逾四分之一。此外貨物等待時間也拉長到3周，貨車司機與倉儲勞工短缺更使讓應鏈問題雪上加霜。

雖然拜登已指示洛杉磯與長灘港進行每日24小時的營運作業，但由於沒有足夠司機協助卸貨，導致這些港口依然無法達到全天候貨物運輸。

經濟學家認為，截至目前供應鏈問題不見改善跡象，他們還警告該情況有可能將持續到明年。