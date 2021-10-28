國家發展委員會主任委員龔明鑫率領的中東歐三國經貿投資考察團27日在立陶宛首都維爾紐斯市，代表我國政府捐贈立陶宛10架國產警用無人機及400條環保毛毯。立陶宛由邊境局副指揮官Vidas Macautis及維爾紐斯市副市長Tomas Gulbinas分別代表受贈，現場並有立陶宛國會副議長Vytautas Mitalas、國會友台小組主席Matas Maldeikis等11位國會議員等政要觀禮見證。

外交部表示，立陶宛堅守自由民主的價值外交，引領國際民主同盟團結一致。即使面對威權國家進行政治、外交、經濟、假訊息及非法移民危機等複合式威脅，立陶宛依然堅守自由民主價值，並持續在國際場域中聲援台灣。

此外，立陶宛更兩度主動捐贈台灣疫苗，共計26萬劑疫苗，溫暖台灣2350萬人的心扉。這次台灣捐贈立陶宛國產的警用無人機，將投入協助立陶宛守衛邊境安全，並減緩其所面臨非法移民危機的壓力；另外我國所捐贈400條環保毛毯，也希望協助難民及弱勢族群抗寒。上述互助合作彰顯台灣與立陶宛在國際社會中，一起持續擴大溫暖的良善循環。

外交部指出，台灣與立陶宛是共享自由、民主及人權價值的堅實夥伴，台灣與立陶宛等民主國家深化合作關係的決心日益堅定，除經貿投資考察團實地尋求雙方經貿丶商務的合作契機，雙方在疫情挑戰及面對複合式威脅中也相互扶持，展現民主夥伴的團結精神。期盼台立兩國的合作與交流更加密切，建立互惠共榮的夥伴關係。