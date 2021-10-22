知情人士表示，白宮官員正籌備美國總統拜登和中國國家主席習近平下個月的線上峰會，希望向全球展現華府能負責任地處理兩個超級大國間的競爭關係。

路透社報導，兩名消息人士透露，鑒於中國國內防疫限制且習近平不願出訪，華府打算11月透過視訊方式舉行拜習會，不過相關計畫仍在討論中。

他們說，會談議程很可能會在諮詢盟友後才敲定，諮詢的場合包括下週在羅馬登場的20國集團（G20）高峰會，以及之後在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。

拜登將參與這兩場論壇，而習近平自疫情爆發後就不曾出訪，因此料將不會出席。

儘管拜習會堪稱一場豪賭，尤其華府和北京當局在疫情起源、中國持續擴充核武庫等種種議題上爭論不休，拜登團隊到目前為止對於取得具體成果的期望不高，且不願透露議程可能包括哪些內容。

一名高階政府官員說：「我們仍在規劃這場線上雙邊會談的細節，因此目前無可預告。」"知悉目前計畫的不具名消息人士表示，這場會談本身就是一大成果，期望能為華府所謂的長期戰略競爭帶來穩定。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和中國外交事務最高層官員楊潔篪本月上旬在瑞士閉門會談。當時一名美國政府高層表示，雙方同意安排年底前拜習線上峰會，致力讓美中關係往更具「建設性方向」發展。

這名官員說：「我們認為這對兩位領導人來說，在處理此關係上扮演更積極角色尤其重要。」

目前在布魯金斯研究所（Brookings Institution）服務的前美國國務院亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）表示，這場會談應有助填補溝通上的空白，讓仍在急遽走下坡的關係有個底線，「這不是真正的結果，但會防止情勢持續惡化」。

路透社提到，先前在美國前總統川普政府的貿易戰中，中國官方暗示是美方尋求會談，藉此來占上風。如今拜登政府試圖展現美國是負責任的強權，改寫了格局，官員在拜習9月9日通話後告訴媒體，拜登主動提議互動。

拜登政府高層今年3月在阿拉斯加首次與中方會晤，但以舌戰不歡而散後，歐洲盟友非常擔心美中關係處理不當，可能連帶將他們拖入衝突；亞洲也有外交官員說「全球每個人都有點焦慮」。

對習近平來說，減少口水戰也有道理，尤其期盼明年國家重大活動順利舉行，包括明年2月北京冬季奧運，以及中共第20次全國代表大會，習近平預定將取得前所未見的國家主席第3任期。

儘管如此，在雙方仍有眾多歧見下，美國官員堅稱，視為關係「解凍」是誤判。

拜登政府近日對於中國傳出8月測試具核能力的極音速飛彈一事表達擔憂，也指控中國加強軍事活動意在脅迫台灣。

獲提名出任美國駐中大使的勃恩斯（Nicholas Burns）昨天表示，中國是美國「最危險的競爭對手」，並說美國應與盟友密切合作。