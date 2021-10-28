9月底，中美兩國防務部門官員以視訊方式共同主持第16次中美國防部工作會晤，就兩國兩軍關係和共同關心的問題深入交換了意見。據美國防部網站發佈消息稱，此次會晤是拜登政府保持美中溝通渠道、負責任管控美中競爭的重要行動。中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校呼籲美方，應重新建構正確對華認知，才能推動兩軍關係健康穩定發展。

今天（28日）下午，中國國防部舉行例行記者會。譚克非表示，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，中方對發展兩軍關係的態度是一貫的、明確的，也是積極的、坦誠的。9月底，中央軍委國際軍事合作辦公室領導與美國防部助理國防部長幫辦以視訊形式共同主持第16次中美國防部工作會晤，這是美新政府上台後中美兩軍的首次機制性對話。雙方就中美兩軍關係和其他共同關心的問題進行了務實、深入地磋商。

譚克非表示，對話取得了一些重要成果，主要體現在三個方面：一是雙方就當前兩國防務關係和下步兩軍交往安排深入交換意見，認為保持兩軍關係穩定符合雙方共同利益。二是雙方就加強兩軍危機管控、建立信任與合作等深入交換看法，進行了有益的建設性的交流。三是雙方就影響兩軍關係發展的政策問題充分交換意見，中方重申了在有關問題上的重大關切，表達了堅決維護國家主權、安全、發展利益的原則立場。

譚克非表示，中方始終認為，中美作為世界上兩個具有重要影響的大國，兩軍間保持戰略溝通、加強交流合作，不僅對雙方有益，也符合國際社會的普遍期待。中美建交40多年來的風雨歷程充分說明，對話合作充滿希望，衝突對抗沒有出路，正義公理必須堅守。

譚克非表示，面對當今國際社會面臨的諸多難題，中方希望美方重構正確的對華認知，採取理性務實的對華政策，與中方相向而行，以實際行動推動兩軍關係健康穩定發展，共同回答好中美關係如何搞好這一「世紀之問」。