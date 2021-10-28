《國防新聞》（Defense News）27日報導，兩名分別屬於民主黨及共和黨的重要參議員，已共同致信美國總統拜登，呼籲美國政府不應為印度購買俄製S-400防空系統而對其制裁，以免妨礙美日印澳「四方安全對話」（Quad）加強合作，導致難以共同對抗中國大陸。

根據報導，曾擔任參議院共和黨領袖的參議員柯寧（John Cornyn），以及現任參議院情報委員會（Senate Select Committee on Intelligence）主席華納（Mark Warner），26日共同致信拜登，呼籲美國政府應以國家安全為重，維護與印度的雙邊關係，不要依據《以制裁反制美國敵人法案》（CAATSA）對其發動制裁。

兩位參議員強調，為對抗崛起中的中國大陸，美國正與印度、澳洲和日本重振「四方安全對話」，加強安全合作；若在此時制裁印度，將對與該國的戰略夥伴關係造成負面影響，減緩甚至逆轉抗陸聯盟的發展，同時也無法達成阻止俄羅斯軍售的目的。

他們強調，在2016年到2020年期間，印度來自俄羅斯的軍備進口較2011年至2015年大幅減少53%，並已同意採購價值34億美元（約新台幣945.4億元）的美製軍事裝備，建議美印建立雙邊工作小組，以進一步推動此趨勢。

這並非印度首次獲得求情，2018年時任美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）也曾提出此要求。與此相對，同樣購買S-400防空系統的土耳其，不僅因此被踢出F-35計畫，同時損失下一代空軍主力戰機和大量國防合作訂單，更於2020年12月遭美國以CAATSA制裁，瞄準的目標為該國軍事採購機構「國防工業總署」（Presidency of Defence Industries）。