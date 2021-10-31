《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，美國知名智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）近期公布「2022年美國軍事實力指標」（2022 Index of U.S. Military Strength），其中被視為對抗中國大陸關鍵力量的美國空軍，卻僅獲得第二差的悽慘評價。

「2022年美國軍事實力指標」於20日發表，共分為非常弱（very weak）、弱（weak）、勉強（marginal）、強（strong）、非常強（very strong）等5個等級。傳統基金會將美國空軍的戰力評為中等的「勉強」，但戰備能力和整體評價均為「弱」，主要原因包括飛行員平均飛行時數過少、軍機老舊且妥善率太低，以及對五代機的投資不足等。

在新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，美國空軍飛官2020年出擊率僅每週1.5次、飛行時數每年131小時，遠低於正常標準底限的出擊率每週3次和飛行時數每年200小時，為歷史新低，恐須耗費數年時間才能彌補。

而根據《2018 年國防戰略》（2018 National Defense Strategy），美國空軍軍機妥善率太低，無法因應大規模衝突。以F-22為例，美國空軍現有186架F-22，其中28架專門用於訓練、16架用於測試新設備，而機隊妥善率僅52%，代表只有74架F-22有能力隨時投入戰鬥；與美蘇冷戰時期相比，當時美國空優主力F-15C的數量超過700架，妥善率則達80%以上。傳統基金會強調，在對強大對手發起攻勢時，74架F-22是不夠的。

另外，美國空軍2022財年申請採購12架F-15EX，並將額外12架列入願望清單的決定，也被傳統基金會評為下策。曾於美國空軍服役25年、目前於傳統基金會擔任國防政策資深研究員的魏納柏（John Venable）告訴《空軍雜誌》，中國大陸和俄羅斯不害怕4代戰機，但確實擔心F-35帶來的威脅，認為美國空軍應將F-15EX的資金用於投資5代機隊。