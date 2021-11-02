年底四大公投升溫，蔡政府定調若反萊豬公投通過，台灣就無法加入跨太平洋全面進步協定（CPTPP）。國民黨今天質疑，歐盟從2012年至今，堅持進口肉品萊劑0檢出，試問歐盟有反美嗎？歐盟有因此無法融入國際社會嗎？另外，中國大陸、俄羅斯、土耳其等160國都禁止該國使用萊劑，這些國家也在反對國際社會嗎？蔡政府聲稱開放萊豬進口是跟隨國際潮流的說法，不攻自破。

文傳會主委凌濤嘲諷，行政院長蘇貞昌近日用國家機器，率各部會針對四大公投展開攻防戰，到底是有多害怕跟前台灣基進立委陳柏惟一樣被人民拋棄？桃園市長鄭文燦則出面為公投戰疫刷存在感，把自己當成不分區市長，是項莊舞劍，志在跟蘇揆爭取閣揆大位，抑或救駕閣揆？

凌濤提醒鄭文燦，至今其尚未對3＋11破口負責，就急著用萊豬與空汙出賣台灣人民健康，他對鄭的未來感到悲觀，他呼籲蘇貞昌、鄭文燦，不要把人民健康當成換取閣揆大位的籌碼，更不要把權力鬥爭當成挑戰大位的跳板。

蔡英文總統將「反萊豬公投」解釋為「反美豬」，文傳會副主委張斯綱說，國民黨提出的反萊豬公投，是反對其他國家輸台的豬肉、內臟含萊克多巴胺，要民進黨不要故意混淆視聽，扣國民黨反美帽子十分不齒。

張斯綱質問，過去民進黨反對馬政府開放美牛，難道當年的民進黨也是反美？如今執政後卻緊抱美國大腿，這就是雙標、是非前後不分

至於蔡政府聲稱反萊豬公投若過關，台灣就無法加入CPTPP，張斯綱指出，馬政府很用力擋萊豬，但跟美國關係一路暢通，因此，犧牲人民健康的萊豬議題，並不能等同於換取外交利益能。

文傳會副主委林家興也質疑，蔡政府稱不開放萊豬進口，就無法融入國際社會的說法，與事實背道而馳，蔡英文、蘇貞昌不是犯傻就是犯錯。他舉從2012年至今堅持進口肉品萊劑0檢出的歐盟，可以用進口貿易跟美國談判，為何台灣不行。

此外，文傳會副主委江怡臻說，重啟核四公投並非是國民黨提出，而是公民團體領銜推動，背後是民意對民進黨的能源政策投出不信任票，民進黨牽拖藍營，才是真正的把公民運動當成政治鬥爭。