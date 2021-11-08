民進黨台中市第二選區立委補選參選人林靜儀，昨（7）日在北屯為公投宣講時，點名國民黨主席朱立倫、前立委顏寬恒，並質疑「你說美國豬肉不能吃？那你在美國吃素的嗎？」「顏寬恒先生你吃素嗎？」對此，前立委孫大千批林靜儀，為什麼可以不用大腦說出這麼多可笑的論述？如果不吃萊豬，就要吃素嗎？

孫大千今日在臉書質疑，林靜儀既然能夠成為一位醫生，想必也不是一個沒有大腦的人，為什麼卻可以不用大腦的說出這麼多可笑的論述呢？且在美國求學吃萊豬，是留學生沒有選擇的結果，但當有選擇的權利時，為什麼要逼台灣人民吃萊豬？林靜儀是要告訴台灣人民，如果不吃萊豬，就要吃素嗎？

孫大千表示，歐盟的人民可以選擇不吃萊豬，為什麼台灣的人民就沒有權利呢？難道歐盟存在國際貿易障礙嗎？難道歐盟的國家都是反美嗎？美國可以尊重歐盟，為什麼不能夠尊重台灣呢？

他也提到，國民黨只開放部分的美牛，同時由於美牛價格較高，不太容易發生以美牛混充台牛的情況；然而萊豬的價格極為低廉，幾乎可以預見，將來必然會有不肖商人以萊豬混充台豬，這麼簡單的道理林靜儀難道都不懂嗎？孫大千更直言，看起來「陳柏惟的學姐」真的是一位不折不扣的「女版陳柏惟」。