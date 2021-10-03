女星邵岱兒（Debbie）因參加《綜藝玩很大》爆紅，其擁有英屬哥倫比亞大學金融系（UBC）的高學歷，被封為學霸女神、鄉民女神，身材火辣的她，還自創服飾品牌兼當模特兒，常在社群網站Po美照燒大家，日前她穿著低胸洋裝去搭旋轉木馬，短短10秒影片讓粉絲全被電暈。

邵岱兒日前和家人到桃園大溪出遊，只見她披著一頭長髮，身穿一件白色低胸洋裝，童心未泯地坐上旋轉木馬，一下撩髮一下做出挑眉的搞怪表情，搭配綻放的燦爛笑容，整個人俏皮又甜蜜，而她也補充解釋身邊完全沒人，她才拿下口罩拍照，強調口罩拿下來10秒拍完照就馬上戴回去了。

邵岱兒日前去搭旋轉木馬。（圖／翻攝自邵岱兒IG）

整段影片的重點還有，邵岱兒穿著的洋裝，除了肩帶有個蝴蝶結的設計，增添幾分可愛，胸前的超低胸剪裁，更是讓她露出深邃事業線，渾圓北半球呼之欲出，隨著旋轉木馬的上下搖晃，格外吸睛，吸引粉絲歪樓直呼「我不記得旋轉木馬有這麼暈」，大讚女神笑容超美。

邵岱兒不只學歷高，還擁有商業頭腦，近來則鮮少出現在螢光幕前，專心處理服飾品牌副業，並親自當起模特兒，每次發文都能引起轟動，不僅長得美還會讀書，美貌更曾轟動香港論壇，由於希望往戲劇界發展，她捨棄金融業，轉而進入演藝圈。