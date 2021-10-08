日本關東地區昨晚發生規模5.9強震，東京震度5強，是311東日本大地震後10年來東京最強烈地震，且觀測到「長周期地震動」，高樓層搖晃更為劇烈；今後一週須嚴防餘震。

這起地震發生在日本時間昨天晚間10時41分（台灣時間昨天晚間9時41分），震央在千葉縣西北部，震源深度75公里，地震規模5.9。

東京都足立區、埼玉縣川口市與宮代町等地觀測到最大震度5強，東京都與首都圈3縣多地觀測到震度5弱。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳指出，在琦玉縣與東京都23區觀測震度達到5強，是2011年3月11日發生規模9.0強震以來的首次，當時東京都內多處也觀測到震度5強。

氣象廳說，今後1週內需嚴防餘震，特別是2、3天內可能會發生與這次地震相同強度的地震，呼籲民眾提高警覺，固定容易翻倒的家具、注意睡覺的地方不會有物品掉落、遠離有落石或山崩危險的區域等。

氣象廳表示，這次地震在千葉縣西北部與東京都23區觀測到「長周期地震動」等級2（最高等級4，等級越高體感搖晃越劇烈），高樓層的搖晃程度會讓人要有所支撐才有辦法移動。

根據氣象廳網站說明，「周期」是指地震震動來回搖晃一次所需時間；當發生大地震時，產生周期較長且較大的晃動，稱為「長周期地震動」。

長周期地震動會導致高樓層容易發生共振，使得搖晃更久與更劇烈，造成室內家具翻倒、物品掉落或移動，或是電梯故障等。