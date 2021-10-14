高雄「城中城」大樓今（14）日凌晨發生惡火，釀成嚴重死傷。高市多名議員今在議會質詢時關心該案，民進黨議員李喬如提到，10年前曾針對改建案召開兩次說明會最終卻破局，呼籲市府應以公權力介入改善，並啟動屋齡40歲以上大樓盤點。工務局、都發局則回應，日後可朝危老或都更兩種方式重建。

李喬如沉重地說，鹽埕是她的選區，過去城中城一直存在公共危險問題，若發生大火恐怕不利逃生，因此10年前她曾兩度辦理都更說明會，當時服務處助理挨家挨戶拜訪，過程中還聞到惡臭味，意外發現有人陳屍多日，可惜最後任務宣告失敗，如果當時國外的所有權人都能回來，或許今天就不會發生悲劇。

李喬如也提到，未來建物到底能不能居住，住戶以後要何去何從，她也公開要求市府必須協助善後與安置，讓住戶獲得妥善照顧照顧。

高市都發局長楊欽富指出，老舊大樓常見消防設施欠佳、逃生不易，若城中城後續火災鑑定認定建築結構不安全，危老建築物重建一定符合，但必須有百分百所有權人同意，這點難度很高。

楊欽富表示，另外也可採用都更方式重建，必須5成同意可成立都市更新會，市府也將介入輔導，達到8成可啟動都更計畫，不過該棟建物是複合型建物，產權相當複雜，具體處理方式需進一步思考規畫。

高市工務局長蘇志勳回應，高市府在2019年、2020年及今年5月間到都曾到過「城中城」安全檢查，當時已通知住戶改善缺失，但該大樓管委會不健全，導致改善工作難以落實，這方面會與消防局再協調。

蘇志勳強調，今天早上市長陳其邁也指示，針對類似這種大樓，一定要請他們成立管理委員會，政府才有辦法介入管理，並輔導住戶改善公共安全。