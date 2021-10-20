高雄城中城火災事故，造成重大傷亡，感於罹難家眷與災害重建極需援助，國泰金控今（20）日宣布，捐款新台幣1500萬元予「高雄市政府社會局社會救助金專戶」，發揮人飢己飢、愛與關懷的精神，為此次意外事變中的親眷給予撫慰和溫暖支持。

自火災意外事故發生至今，國泰金控旗下國泰人壽、國泰產險於第一時間由國泰志工們在事故現場給予最直接關懷與協助，而在罹難者中有7名國壽保戶、受傷保戶有11名，累計至今的理賠金額達736.8萬元，也在第一時間發放慰問金60萬元；國泰產險亦有2名受傷保戶也於第一時間給予理賠金和慰問關懷。

值得一提的是，國壽對於非保戶的受災住戶，同樣給予慰問金，希望藉由實際付出來撫慰人心，展現企業回饋社會的初衷。

國泰金控長期關懷台灣這片土地，每遭逢重大天災及意外事故，都能看見穿著黃色背心的國泰志工們在事故意外現場來回穿梭協助，緊握每一雙需要幫助的手，給予真摯的關心與安慰，期盼藉由此次捐款讓事變中的每一位眷屬能早日度過難關。