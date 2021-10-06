潘孟安在9月29日為挖眼案道歉後，至今18篇PO文都未交代事件後續與相關協助，引發網友不滿，痛批「這就是五星級縣長？」 (圖／潘孟安臉書)

屏東高樹鄉發生超商女店員遭精障男挖眼事件，震驚全台，不少網友不滿屏東縣府處理方式，質疑未積極幫助受害人，潘孟安臉書一篇寵物公園貼文更被罵翻，有網友檢視潘孟安連日來PO文後傻眼，直呼想不生氣都難。

挖眼事件於上月26日發生，28日經媒體報導後，引發軒然大波，直到29日潘孟安才終於在臉書致歉，表示非常遺憾，也會針對社會安全網破洞做出檢討，但不少人不領情，痛罵「除了遺憾還會做什麼」。

但潘孟安29日道歉後，就再也未談及此事，直到本月4日下午，一篇「屏東寵物公園」PO文後，徹底惹怒網友，臉書慘遭灌爆，1000多人痛罵「所以挖眼案進度到哪了」、「狗比人重要？」、「五星級縣長，笑死」、「事情過這麼多天，PO一堆大內宣文章，卻不關心人家小妹妹」、「宅神都比你心急」、「縣府連幫忙募款都做不到」。

實際查詢潘孟安臉書，潘孟安自從9月29日發出道歉文後，截至今天(6日零點)為止，一共有18篇PO文，但內容皆為五倍券、疫苗與屏東兒女奪金鐘，並無任何一篇交代挖眼案後續，也讓網友爆氣大罵「看看過去幾天文章，佛都會火大」、「是打算冷處理？」。