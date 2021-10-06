南韓29歲超人氣性感網紅MIU，擁有天使臉孔與超惹火的D級魔鬼身材，加上神似少女時代成員潤娥的臉蛋，因此也有「兇版潤娥」之稱，IG吸引超過182萬人追蹤。近日她再度更新近況，在IG上曬出比基尼辣照，秀出的好身材，讓網友忍不住暴動。

MIU的穿著風格一向敢露敢穿，近日她在個人IG上曬出一張穿搭自拍照，詢問網友「有人願意幫我綁鞋帶嗎？」並附上兩張穿搭照，立刻引起網友們暴動。只見照片中她穿著一件超低胸U型撞色比基尼套裝，腳上穿著休閒鞋，雙腳大開隨興的坐在地上拉著鞋帶。

下一張照片她則是將身體轉向側面，大秀火辣的美腿曲線，而比基尼疑似太小件，使性感南半球若隱若現，加上她水汪汪的無辜大眼，瞬間電暈一票網友，紛紛留言：「我可以幫妳」、「要我綁100次都願意」、「這表情太殺人了」、「辣到鼻血狂流」、「這姿勢太致命」、「被妳電到不行」。

事實上，本身職業為DJ的MIU，過去就靠著亮麗的外表與火辣的好身材，在各大音樂活動中演出，吸引海內外粉絲的喜愛，也被不少粉絲奉為「性感女神」，但自從疫情爆發後，不能出國的她只好開啟YouTube頻道與粉絲們持續互動，並在網路上販賣性感慾照及影片，直到今年才再度回歸表演舞台，與粉絲們一同狂歡。