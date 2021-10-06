全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技旗下電競品牌「XPG」與Intel共同開發XPG XENIA 15 KC電競筆電，搭載最新第11代Intel Core i7處理器與NVIDIA RTX 3070顯示卡，同時配置1TB的XPG Gammix S70疾速固態硬碟與32GB的XPG DDR4嚴選顆粒記憶體，鋁鎂合金材質打造僅1.94公斤的機身重量與光學機械式電競鍵盤，為玩家與專業人士提供順暢的遊戲體驗與絕佳的效能表現。

XPG再次攜手英特爾共同開發XPG XENIA 15 KC電競筆電，搭載第11代Intel TGL-H Core i7-11800H處理器，透過內建的效能切換按鍵調整至Performance Mode時，其效能表現不亞於市面上所採用Core i9-11900H的電競筆電，無論是Cinebench等各類測試或是影音編輯的應用上，都能提供穩定的高輸出效能。

此外，XPG XENIA 15 KC採用高功率設計的NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB顯卡，功耗維持在100W以上，瞬間功率更能高達125W，效能直逼RTX 3080筆電機種，讓玩家擁有越級打怪的極致效能體驗。而在CPU散熱技術上，XPG XENIA 15 KC採用液態金屬作為導熱界面材料，相較於標準散熱膏，液態金屬散熱技術可降低CPU處理器5～10°C的溫度，並提升風扇效能46％以上來強化散熱效率，進而提升整體效能與系統穩定性。

XPG XENIA 15 KC內建1TB領袖級規格的XPG GAMMIX S70疾速高效固態硬碟，採用PCIe Gen4x4最新傳輸介面，讀寫速度高達每秒7000/6000MB且相容NVMe 1.4標準，堪稱為業界最強大、超高速的PCIe固態硬碟，更提供第二個M.2 PCIe Gen 3插槽，可讓玩家自行擴充儲存容量。XPG XENIA 15 KC 採用高規格XPG DDR4記憶體，提供高達32GB容量及3200MHz高時脈頻率，並擁有雙通道擴充SO-DIMM插糟，最高可擴充至64GB，可供玩家自選升級DDR4記憶體，享受大容量記憶體的極致表現。

機身採用鋁鎂合金材質，全機僅約1.94KG重及20.5mm厚，除方便攜帶外，外型上也盡顯時尚底蘊且堅固耐用，而輕鬆拆解的後背蓋設計，讓玩家能快速進行固態硬碟或記憶體升級。XPG XENIA 15 KC機械式電競鍵盤採用最新光軸技術，透過光線遮蔽產生訊號，能將觸發時間大幅降低至0.2毫秒並提供近如茶軸的觸覺回饋，且搭配100％全域無衝突防鬼鍵設計，可防止因訊號衝突引起之按鍵觸發失效。此外，玩家還可透過內建軟體（NUC Software Studio）設定鍵盤炫彩光效以營造各式絢麗情境。

XPG XENIA 15 KC搭載高解析、高刷新率的QHD 165Hz IPS面板，最大量亮度達300尼特且支援100％ sRGB色域，在快節奏動作下也能夠提供豐富細膩的影像，展現疾速反應能力以及令人驚艷的流暢度。XPG XENIA 15 KC擁有4.9mm窄邊框設計，85％螢幕屏佔比可提供寬廣的視覺效果，讓玩家能沉浸於遊戲中，享受豐富的娛樂體驗。此外，更提供優異的I/O連接功能，包括3個高速 USB-A 3.2 Gen 2、1個2.5 Gigabit乙太網路接口、 1個HDMI 2.1接口 和 1個SD 讀卡器（SD/SDHC/SDXC）。

XPG XENIA 15 KC搭載Thunderbolt 4技術，提供高達 40Gbps的數據傳輸且支援USB 4.0規格與WiFi 6無線配置，可大幅提升連線品質與傳輸速度。此外，支援微軟Windows Hello臉部識別系統，透過螢幕上方IR紅外線攝影機，精準辦識且快速登入解鎖，給予玩家更安全且迅速的電腦登入方式。XPG XENIA 15 KC採用高容量94Whr電池，擁有強悍續航力，最高可連續使用長達7小時且標配230W交流電源適配器，讓玩家能輕鬆攜帶、暢所遊玩。

XPG XENIA 15 KC擁有強大運算能力足以媲美桌上型電競主機，玩家與專業人士不僅能享受更順暢的遊戲過程並能大幅提升影音繪圖的工作效能。即日起將於美洲、中東地區首波販售，隨機附贈Xbox Game Pass遊戲平台一個月體驗，讓玩家可盡情暢玩200款以上的高品質遊戲。