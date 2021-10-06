佯稱高價收購靈骨塔 四海幫成員詐27人捲1200萬

四海幫海青堂29歲卓姓男子，自2019年起，以靈骨塔買賣名義進行假投資詐騙，刑事局偵查第二大隊接獲民眾報案後，將卓嫌等13人逮捕到案，初步清查至少有27人被騙，損失金額逾1200萬元。

警方調查，嫌犯先向被害人佯稱有買家欲高價購買其名下的靈骨塔位以用來節稅，待取得被害人信任後，再以必須繳交手續費、完稅證明等各種名目向被害人收取高額現金，被害人依約付款後詢問案件進度時，嫌犯即以買方不買了等理由搪塞，並將手機關機或更換號碼避不見面也不退款，被害人這才驚覺受騙。

刑事局與北市警信義、松山分局等單位共組專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦，經多月跟監埋伏後，到新北市中和區嫌犯公司等處所執行搜索，現場查扣作案用工作機11部、靈骨塔投資詐欺教戰手冊5本、客戶資料及提貨券等證物，並拘捕卓嫌等13人到案，全案訊後，依加重詐欺、組織等罪嫌移送法辦，檢方聲押卓嫌獲准。