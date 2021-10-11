救護車屢被當計程車使用，台南市消防局針對濫用救護資源修改自治法規定出收費標準，去年中至今，僅開出25張罰單，單張罰1400元。台南市消防局表示，地方政府本著為民服務精神仍以口頭告誡為主，中央已著手修法，未來罰則更重，每張可到3000至1萬5000元。

台南市消防局早已發現有民眾濫用救護車資源，最常見的是民眾已事先在醫院掛號門診，卻打電話叫救護車佯稱不舒服需送醫，省下一筆交通費。另有酒醉送醫者、更有民眾去醫院附近訪友，卻叫救護車謊稱看病。

台南市針對濫用救護資源，早已修定「台南市消防救護車收費實施要點」自治法規，宣稱有上述濫用資源情形與急診評估症狀輕微者皆會開單。

台南市此項新法規去年6月中結束宣導期，開始執行，至今卻僅開罰25件，再經審查後成案僅7件，每張罰單1400元，其中低收入與孕婦經審查後可免收費。

全台共有11縣市修改自治法規定出濫用救護資源罰則，6都僅新北市未制定，罰鍰多在1500元至1800元之間，卻因為地方首長民調壓力，執行成效不彰。

台南市消防局解釋，地方基於民眾觀感與為民服務，救護人員不願太過刁難，也擔心冤枉民眾，但濫用救護車的情事仍持續發生，大多是以口頭告誡為主。

衛福部與消防署了解地方政府為難，已提案研議從中央修法，定出的罰則將更重，預估罰鍰在3000元至1萬5000元，台南市消防局提醒民眾，切勿存僥倖心理，未來將依法開罰。