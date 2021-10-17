高雄城中城大樓失火造成重大死傷，並燒出了數十年沉痾，國民黨立委李貴敏怒轟，民進黨別想帶風向，甩鍋責任，把責任推給老舊建物有無管委會、推動立法強制成立這些枝節上。大家都知道問題不在有無管委會，而是縣市主管機關有無依法檢驗老舊大樓的公共安全！高雄市政府行政怠惰、行政崩壞著毋庸議，別再想把責任全推給大樓房屋住戶。

李貴敏指出，依照建築法第77、77-1條就已清楚地界定，這不僅是高雄市政府的責任，中央政府也責無旁貸；政府並沒有任何施政怠惰的藉口。但是無為無能的政府，只知道拿法條作為政府不作為的藉口，放任種種違反公安的問題不斷蔓延，更對居民的處境視而不見。民進黨政府公權力毫無作為之結果，終於導致40多條人命在大火中喪生。

李貴敏認為，城中城的公安問題不是今天才出現，消防設施不是今天才缺乏，都更出問題也也不是今天才發生，大樓閒置樓層無人聞問更不是單一事件。當地低樓層形同廢墟，弱勢居民擠在高樓蝸居，難道只有民眾看得到？過去20年，民進黨與市政府做了什麼？官員的放任與長期不作為，豈非共犯或幫助犯？又豈能以深深一鞠躬了結？

李貴敏表示，公安檢查的目的，就是要確保民眾的安全，怎麼因為有設置柵欄，安檢就無能為力？有欄柵阻擋，就不必消防安檢了嗎？政府單位貼公告要求消防檢查、要求限期改善，就算盡了公安把關責任了嗎？社區沒有管委會，市府對公安就沒有要求了嗎？公權力若只是用來貼公告，要那麼多官員幹什麼？

李貴敏質疑，在發生城中城大火前，為何讓城中城淪為城市破窗？當地接連發生公安意外與事故，市府除了開罰又做了什麼？市府是否針對此大樓定期檢測消防安全之文件及報告？還是草草敷衍，檢測不全面？僅檢查底層樓面？

李貴敏強調，同時依消防法第9條規定，管理權人應委託消防設備師或消防設備士，定期檢修消防安全設備，其檢修結果也必須報請當地消防機關備查，市府為何不聞不問？民進黨政府對人民健康不關心，對於公安危機也毫無所感嗎？

李貴敏直言，再多理由，都只是為高雄市府長期的怠惰推諉、消極施政找藉口罷了。尤其對比於市府積極行銷宜居城市的美麗印象；甚至幾天前，動用大筆公帑的國慶煙火重返港都的火樹銀花、繁華似錦，如今更顯得格外諷刺。