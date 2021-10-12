馬路就是他的遊樂場 23歲北聯幫大哥當街逞凶

北市警方偵辦北聯幫成員許育樹涉販恐嚇等罪，發現他行徑囂張，曾在國道持槍飛車追逐，去年6月為了討債還在醫院門口等候，恫嚇債務人不可以報警，甚至因小弟與人發生行車糾紛，找來數10人到場，當街逼迫駕駛下跪道歉，將馬路當成自己逞凶的遊樂園，警方本月6日，逮捕許男等10人到案，訊後依恐嚇等罪移送法辦。

23歲許嫌年紀輕輕，卻因手法夠凶、夠狠當上大哥，去年6月，為了幫錢莊討債，將債務人押走，被害人跑到醫院躲避，許還教唆小弟，在急診室門口等候，觀察是否有警察到場，萬一被害人報案，還要加強力道，恫嚇將其活埋。

另外，許男平時都在新北市泰山、五股一帶活動，去年因小弟與他車發生行車糾紛，許第一時間找來小弟數10人趕到現場，攔阻車輛離去，並亮出棍棒、球桿，不顧車上還有駕駛妻小，逼迫當街下跪道歉，眾人才肯罷手。

承辦員警主動找到被害人，但2人均稱擔心被尋仇不願意報案，警方仍根據犯罪事證，經過數月的蒐證，本月6日持搜索到許男的住處，逮捕許以及其他9名共犯到案，查扣球棒等犯案工具，依恐嚇、妨害自由、傷害等罪移送檢方偵辦。

警方表示，對於暴力犯罪定依法究辦絕不寬待，並將持續貫徹「掃黑三打」策略，以具體行動壓制不法分子氣焰，展現將犯罪集團連根刨起之決心，期能淨化社會治安，給民眾安心之生活環境。