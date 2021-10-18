曾擔任台北市議員鍾佩玲、立委何志偉助理的唐姓男子，遭控利用助理身分騙炮、性騷擾，甚至射後不理，受害對象包括19歲女學生、台北市政府官員的女兒。對此，唐男今（18）日凌晨在臉書對受到傷害的友人誠摯的道歉，並強調「沒有做的事情就是沒有」，也無心傷害誰或利用誰。

據《鏡週刊》報導，4名女子出面指控遭唐男片炮、騷擾，而唐男慣用手法就是先以傳訊息關心慰問、送飲料、開車載對方出遊等貼心舉動，待對方放下戒心後再進一步發生關係，但卻遭指射後不理，甚至向他人炫耀，似乎想暗示自己很有行情。

對此，唐男今晨在臉書表示，無論是過去在推特上，還是近期跟前室友的事情，自己都有在當下表達立場，並對受到傷害的友人誠摯的道歉，但要再次重申，沒有做的事情就是沒有，無心傷害誰或利用誰，但對於溝通出問題造成的誤會，或在相處分際上不夠成熟導致的傷害，願意再一次誠心的道歉。

他也提到，在記者的接觸與尋求回應的過程中，不斷將這些事件與他的前工作和前雇主做連結，都是自己無法認同的，尤其記者居然在訪問中，詢問他在辦公室是否有受到雇主霸凌一事，更讓人匪夷所思。

唐男除鄭重否認霸凌一事之外，更澄清，「眾所皆知我的前雇主年輕且待人和善，對辦公室助理都照顧有加，人身攻擊的霸凌完全是惡意捏造的中傷。」他認為，記者提問背後的惡毒扭曲，試圖對前雇主進行抹黑與不當連結，讓人不禁懷疑幕後有心人士正在利用選舉將近的期間，透過媒體公器對內容移花接木，並以不相干的他人人際往來糾紛在遂行政治鬥爭，令他感到無奈與遺憾。

對於接到訪問一事，唐男說，自己真的萬分無奈，且已在訪問當中鄭重澄清，但媒體為觸及率與銷量，連子虛烏有的前雇主霸凌情事都不知從何捏造而來，報導的內容可想而知不會太好看，為了怕朋友擔心先簡單說明，也請大家不要擔心，更希望潑髒水的政治文化，可以到此為止。

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