臉書（Facebook）、WhatsApp、IG在4日深夜發生全球大當機，網路上哀鴻遍野，而網路論壇PTT就有鄉民好奇詢問，「沒有社群軟體時大家都在幹嘛？」，貼文一出引起討論，許多鄉民紛紛陷入回憶，當年沒FB、IG都是用通訊軟體即時通、MSN、無名小站、奇摩家族，玩楓之谷、勁舞團。

一名網友今天清晨在PTT發文表示，15年前臉書根本還沒出，也沒有什麼IG，一堆網紅更不用說，沒有那麼多人在乎你的生活，大家各自過自己的日子，自從社群軟體出現以後，人們開始比較、愛慕虛榮…..。

原PO在感嘆的同時，好奇詢問，「以前的生活是怎麼樣？15年前沒有社群軟體時大家都在幹嘛？」貼文一出立刻引起討論，鄉民們紛紛憶起當年。

許多網友表示，「即時通、msn、無名小站、蕃薯藤」、「那時候有奇摩家族、無名小站、一堆blog」、「即時通啊，當時沒去取回歷史紀錄，現在好後悔」、「還有PTT的前身椰林」、「15年前還有傳說中約砲神器的勁舞團」、「批萬和批兔，當時批萬掛掉感覺天都要塌了」、「玩線上遊戲聊天」、「FB繁體中文版在2008年上線，其實也快15年了」。