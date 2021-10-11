甜的東西對小朋友，尤其是窮人家的孩子，都是極受歡迎的。我小時候，家裡很窮，吃飽肚子就不錯了，那裡還有糖果、蛋糕等甜食可吃呢？想都不敢想。有次我們發現家裡有白糖，就趁母親不在時，偷偷地挖一匙，放在玻璃杯沖水，喝白糖開水，真好喝，快快的一飲而盡，免得被母親發現。

我們五口之家，口數雖不多，但因家貧，甚麼東西都吃不過癮。例如吃柚子，每人分不到幾瓣。有次國慶晚上，我買了一個大柚子，還記得是紅柚，坐在總統府的階梯上，獨自享受，心想一定要吃過癮一次。那時府前廣場是對民眾開放的，大家可在廣場逛遊，我則躲在那裡，過柚子癮，那時我已念高中了。

羊屎葡萄乾

有次家裡桌上放了一盤一粒粒黑黑的葡萄乾，父親母親一次一粒在吃。我不知道是甚麼，睁大眼睛問，這是甚麼？母親開玩笑的說，這是羊屎。但我知道母親在開玩笑，羊屎，他們怎會往嘴裡送呢？所以我也拿來吃，好吃，這是甚麼？葡萄乾，聽都沒聽過。

緬甸是個很貧窮的國家，我們在那裡成立有慈善基金會幫助窮人。有次拿麵包給一個孩子吃，他不吃，因為他從未見過麵包，不知道那是可以吃，而且是很好吃的東西。當時我們並未笑他，心中多少露出一些感傷。這使我立刻聯想到當年葡萄乾不是羊屎的往事。

民國38年我讀位於台北市和平東路的北師附小五年級，當時小學每學期會有一次遠足，陽明山當時稱草山，是我們遠足常去的地方。遠足是我們很興奮嚮往的一天。

嚮往的原因很多，其中有一重要原因是，家裡會為我們準備一點吃的點心。我家窮，給我的只是一個最便宜的菠蘿麵包。不要小看那個小菠蘿麵包，卻是我們盼望了一學期才等到的。我們吃的時候，是拿出來咬一小口，又塞回包包裡，這樣慢慢享受一整天。

一毛錢的枝仔冰

我讀小學時，有次放學集合時，老師說這裡有人撿到一毛錢，是誰的？我猶豫了一下，鼓起勇氣跑上去，說是我掉的。老師看了我一下，把一毛錢給了我。一毛錢當時可買一枝枝仔冰。心中想到枝仔冰，就做出不誠實的事來了。因為是件醜事，一直到現在都記得。所以人不可以做壞事，雖然只是小事，仍會跟著你，讓你不舒服。

兩匙冰淇淋

小學畢業，已是初中生，第一年回母校，辦校友會。校友會在一位有錢有地位的同學家辦的。這位同學父親，在大陸曾任某省省主席，在台北住的是深宅大院。飯後，其家人拎了一個小桶，內裝冰淇淋，分給我們每人兩匙，我連見也沒見過。真是人間美味，在那之前我沒吃過冰淇淋，當時心想，這位同學家真有錢。

上帝為甚麼讓我們窮？

我在政大財政研究所畢業後，曾在淡江等大學兼課，有時會請助教或同學來家坐坐。我請他們吃自家做的小冰棒，因為那時我家剛買了電冰箱。這是我非常記得的一件事。因為當年一直夢想買冰箱，目的不是儲藏食物，而是可以自作冰棒，吃冰棒不要錢了，可以吃個痛快。

窮往事歷歷在目，回憶這些窮往事，我也鼓勵自己，要大力做慈善工作，幫助那些苦難的人。這也許是上帝讓我們經歷貧窮的原因吧！

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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