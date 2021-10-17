「大嘻哈時代特寫派對」昨（16日）在西門町舉辦，因應疫情逐步解封首次走入街頭舉辦，特別準備了「大嘻哈時代」限定商品贈送粉絲。歷時7個月，從1500名嘻哈好手中脫穎而出的第一季百萬冠軍得主YoungLee率三位粉絲投票選出的人氣戰友蛋頭BG8LOCC、Macdella、POPO J一同出席。從沒想過會有自己的粉絲見面會，冠軍YoungLee表示：「參加比賽時我還是剛離開大學嘻研社的弟弟，沒人認識我，很感謝『大嘻哈時代』讓我們有舞台可以讓觀眾聽到我們的作品！」

鮮肉警察POPO J則說：「跟有革命情感的戰友一起來很開心，因為這是我們一起創造出來的盛況！」Macdella也直言很新奇：「真的沒想過有今天！從前覺得粉絲見面會應該是蕭敬騰、林俊傑那樣的歌手。」有「風格教科書」之稱的蛋頭BG8LOCC也透露心情：「來參加比賽就是想往最高的目標前進！獲選人氣歌手能來真的很開心。」

大嘻哈時代特寫派對昨在西門町街頭登場。（MTV提供）

粉絲見面會雖辦在戶外，MTV還是嚴格遵守規定，務求防疫滴水不漏。身為台灣嘻哈界精神指標以及節目中重要推手的導師，也對選手們有不同的勉勵；校長大支對脫穎而出的選手們鼓勵：「加油！你們都是發光翠玉，不是瑕不掩瑜！」剃刀蔣指出：「節目競爭是音樂之路的一個插曲，而真正的競爭和開始是在節目之外。未來任何人都可以批評你的音樂，但自身成就是無法被質疑的。」熊仔直接表達支持：「I got yo back！」Leo王則期望大家能夠：「莫忘初衷，旅途愉快。」