花蓮縣鳳林鎮環保科技園區花費8.6億元，因3年內9度招標受挫，被稱「最貴蚊子園區」，近日再辦招商，為求順利發包，有意將招標租期從原本10年延長到20年，提案送入議會審查，不過，多數議員認為環保局送審時間太倉促，且租期太長有疑慮，決定下個會期再議。

花蓮環保科技園區面積廣達22公頃，2008年啟用，初期有廠商進駐營運，但因優惠補助停止，3年後廠商全數撤出，環保局嘗試將園區轉型，舉辦低碳休閒專區、規劃環教園區，投資水上遊樂設施等，仍無法帶動招商成效或轉型契機。

花蓮縣環保局多次招商，但因交通、產業類別受限等因素，廠商進駐意願低。圖為副局長饒慶龍主持招商說明會。（資料照片／王志偉花蓮傳真）

縣環保局於2018年到去年9度招標，7次流標，1次不予決標，還有1次是廠商得標後，認為因園區建物無法使用，申訴撤標，活化遲無具體進展，設施閒置成蚊子館，並遭行政院公共工程委員會列管，縣議會開議期間成議員關注議題。

環保局副局長饒慶龍說，委外招商，仍需以環保署要求7大環保相關產業為營運項目，其中也包括太陽光電。今年7月底再次辦招商說明會，環保局朝規劃以「統包」方式委外，整個園區每年約以500萬元上下金額標租，業者需於5年內投資3億元，撥營運回饋金3％。

饒慶龍說，廠商有意投資設廠，但反映10年租期太短，無法回本，希望延長租賃年限，因此才在公共工程委員會建議下，環保局提案盼依土地法第25條相關規定，將委託經營招標案租期延長為20年，得延長一次，增加廠商進駐意願。

不過，提案送入本次議會臨時會，多位議員雖肯定環保局尋求活化的努力，但認為20年還可以再延一次，等於40年租期實在太長，且開會前沒幾天環保局才送來厚厚一疊資料，根本沒時間仔細了解內容就要審查。主持會議的議長張峻也認為確實太倉促，裁示先行退回，11月定期會再議。環保局表示將持續溝通，盡快為環科找到活化之路。