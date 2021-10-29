環保自然葬法逐漸被民眾接受，需求大增，目前，南投縣集集鎮、草屯鎮及鹿谷鄉設有樹葬區，其中，集集鎮第1期樹葬專區144個穴位已滿，第2期29日啟用，將再提供144個穴位，已有5位民眾提出申請。

集集鎮公所響應內政部及南投縣政府推動的環保葬，促進土地資源永續發展，2018年在鎮內第3公墓規畫樹葬園區，分6期開發，第1期提供144穴位，自2019年2月啟用至今已滿位，其中，外鄉鎮民眾申請數占2／3，相當踴躍，因此，集集鎮公所向縣府及中區水資源局申請經費，設置第2期樹葬區。

集集鎮長陳紀衡表示，近年來，民眾的觀念逐漸轉變，對環保葬的接受度高，樹葬採循環利用方式，不立碑、不標記、不造墳、不進塔，遺體火化後，骨灰經研磨處理，埋藏於綠意盎然的園區內，回歸大自然；樹葬的優點除了節省土地空間，也嘉惠提倡環保人士，還有無法負擔購買骨灰罈、晉塔費用的民眾。

另外，今年8月第1公墓遷葬的無主骨骸甕，目前暫置於塔內，未來也將遷移到樹葬區，以利塔位釋出再利用。

集集鎮樹葬區，鎮民收費3000元，非集集鎮民收費5000元；下列情形得免費，設籍集集鎮現役軍人因公或作戰及演習死亡，運回安放者；低收入戶、中低收入戶；集集鎮轄內公共工程中，掘出無人認領或身分不可考的骨骸，第3公墓納骨塔挪移至樹葬專區者，以及公墓起掘至樹葬專區者。查詢樹葬相關內容，可洽民政課陳先生，電話（049）2762034分機159。