夜間行車不開大燈，害人也害己!金門警方提醒鄉親遵守交通規則，照亮自己和別人的人生道路，即日起加強巡邏取締，未依規定使用燈光者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。

警方提醒，有些汽、機車駕駛人以為路燈很亮，就不用開車燈，其實開車燈是讓其他用路人可以看見自己，何況兩旁路樹會吃掉大部分的光線，加上汽車的A柱或B柱容易產生視覺死角，更會在突然發現人、車時，來不及反應而發生事故。

縣警局交通隊呼籲，夜間或天色昏暗時開（騎）車上路，市區行駛或前方100公尺內有車，使用近光燈；行駛郊區或視線不良處，使用遠光燈，讓自己看得見別人，也讓別人看得見自己。行人也應穿著亮色衣物或佩戴發光手環，避免發生危險。

依據道路交通管理處罰條例第42條規定： 「汽車駕駛人不依規定使用燈光者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。」。另同條例第73條第1項第5款：「慢車駕駛人在夜間行車未開啟燈光，處新臺幣300元以上600元以下罰鍰。」