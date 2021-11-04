高端（6547）公告，已於11月3日完成巴拉圭臨床三期試驗1030位受試者第1劑疫苗施打。巴拉圭法規單位DINAVISA根據台灣的3000人以上擴大二期試驗數據，認為疫苗安全性資料已滿足法規要求，所以要求巴拉圭三期免疫橋接試驗的總收案數僅須1000人規模。

這項試驗為高端疫苗組與AZ疫苗組1：1對照，2劑間隔28天施打，第2劑施打後14天採集血液樣本進行免疫原性比對。

隨著新冠疫苗陸續上市與越來越多的資訊產生，單純的傳統安慰劑組對照三期試驗的執行難度增高，因此法規單位和專家會也採納免疫橋接的方式，來認可新開發的疫苗，例如國際法規聯盟ICMRA，以及由澳洲、加拿大等五國所組成的Access Consortium，都積極倡議新冠肺炎疫苗的免疫橋接試驗。

以Valneva藥廠在英國執行的全球首個三期免疫橋接試驗為例，英國法規單位MHRA要求約4000人左右的試驗規模，由Valneva與AZ新冠肺炎疫苗進行頭對頭比對，10月中該公司已公布數據，顯示Valneva的中和抗體效價優於AZ疫苗。

高端疫苗除了在巴拉圭執行和AZ疫苗頭對頭的優越性比對臨床三期試驗之外，也榮獲為世衛組織WHO團結試驗疫苗之一，可透過WHO與試驗國家資助加入全球4萬人規模的創新「共享安慰劑組」三期試驗。

高端疫苗同時擁有傳統三期和免疫橋接三期的臨床數據。未來不僅可以支持海外市場布局，更有機會繼澳洲學者D. Khoury Curve及牛津大學發表的保護力關聯指標（CoP）後，成為免疫原性比對及疫苗保護力推估的代表性標準，甚至於國際期刊發表研究成果，提供給國內外疫苗開發商做為科學參考。

高端的巴拉圭免疫橋接第三期試驗，預計於2021年第4季取得安全性及免疫原性比較數據，以加速布局中南美洲市場。