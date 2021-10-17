女星賈永婕今年6月發起募款捐醫療器材、愛心便當到各大醫院，愛心不落人後的善舉被網友封為「抗疫女神」，隨著近期疫情逐漸趨緩，餐廳、游泳池等也逐步解禁，賈永婕今（17日）則曬出現身台中餐廳美照，她辣穿中空裝、微露腰，一雙細長美腿相當吸睛。

照片中，賈永婕身穿白色短版上衣、短褲和粉色外套現身台中餐廳，賈永婕微微露出蠻腰和一雙細長美腿，賈永婕肌膚白皙、顏值俏麗，整理狀態極佳，賈永婕曬照同時並寫下：「很美的餐廳，十年磨一劍！有人很怕拍不好會被唸...」。

原來這些美照都是出自老公視角，在側拍照中，只見賈永婕老公王兆杰蹲在地上、耐心幫妻子拍照，夫妻超有愛的互動引發網友討論：「老公真的是專屬的攝影師」、「老公視角 好可愛」、「老公真的很愛妳把你當女神捧，看拍你視角跟認真的畫面，真是棒」、「拍不好 老公會被罵嗎」，還有人直呼：「每一張照片的背後都有一個被罵到臭頭的男人」，還釣出賈永婕認同說：「形容得真貼切」。

賈永婕在疫情爆發期間、愛心不落人後的善舉，被網友封為「抗疫女神」，雖然送愛心餐暫時告一段落，不過賈永婕仍強調，募資送醫療物資的善舉不會中斷，若有需要、她還是願意出面號召幫忙。