睽違兩年，《派遣女醫X》終於推出第7季，劇情加入反應現實狀況的新冠肺炎疫情生活，米倉涼子說：「今年還是處於新冠肺炎的狀況之中，但這部作品的有趣之處，就是要表現問題不只是在疫情上的部份。」她強調應該需要抱持著和以往不同的想法才行。

至於從以前到現在印象最深刻的場景，米倉涼子表示先前拍攝未知子倒下的時候，心想搞不好真的要結束了，甚至還大哭了一場，她說自己是很想繼續拍這個系列，「每一季拍攝都讓我不後悔地想要再繼續拍下去！也體會到了無法再和其他演員見面，這種失落感」，就像大家在看「派遣女醫就應該是要這樣呢」同樣的感覺。

再次接演大門未知子這個角色，米倉涼子透露有一種回家的熟悉感，「我也從30幾歲演到現在快50歲，成為需要關心慰勞大家的人，想到我們一起走過的軌跡，能夠繼續發展下去就覺得很開心。」強調自己會拼命上健身房，以未知子的風格繃緊神經加油下去。

開拍前最重要的就是拍攝宣傳海報，米倉涼子透露每次最難的就是「拍攝海報」，因為要將腿展現最完美的「X型」，她曾在IG分享「每次都為了要怎麼放腿的姿勢，大家絞盡腦汁、反覆重拍後才完成的」，而海報上「我，絕不會失敗」也是她親筆手寫，讓粉絲大喊「超想收藏」。

《派遣女醫X》每周四在日本播出後，1小時內同步在friDay影音上架，WAKUWAKU JAPAN本週日（24日）起、每週日晚間11點全台播出。