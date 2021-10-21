聖心女中住宿生今凌晨起，陸續有師生疑因用完20日晚餐後發生腹瀉等身體不適症狀，學校立即進行緊急處理，造冊並儘速將學生送醫，新北市衛生局獲報後即派員對廠商進行稽查並抽驗留樣檢體，若驗出病菌最高可處2億元罰鍰及送檢調偵辦。該廠商目前已停止供餐。

聖心女中校長魏雪玲表示，全校共有140名學生送醫，其中139名學生已出院回校，1名學生目前仍在新光醫院吊點滴，另有1名教師原反應也感到不舒服，陪同學生前往就醫後，狀況舒緩就未做檢查。

衛生局表示，事發後學校已依「疑似食品中毒事件處理流程暨校園疑似食品中毒通報流程圖」辦理，啟動疑似食品中毒事件處理程序並成立工作小組，也進行校安通報並通知駐區督學，將相關表單提供衛生局並配合衛生單位抽取晚餐留樣檢體。另外也立即處理就醫及關懷作業，連繫家長並告知就醫情形及安撫學生情緒。

教育局指出，學校已依約要求廠商停止供餐，直至衛生主管機關檢驗結果符合食品衛生標準相關規定，才可恢復履約，若經衛生局檢驗檢出致病菌，可依違反食品安全衛生管理法規定，處6萬元以上至2億元以下之罰鍰，如確認為食品中毒案件將移送檢調偵辦。

教育局已提醒該校停餐注意事項，加強與衛生局橫向溝通，了解檢驗、輔導結果，並積極掌握學校處理進度；另每月會同衛生局及農業局進行聯合稽查，衛生局每月也至學校針對餐食進行抽驗，若廠商抽驗結果不符規定，依食品安全衛生管理法辦理。