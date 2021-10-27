高端疫苗獲選世界衛生組織（WHO）贊助的團結疫苗臨床試驗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，能從20多款疫苗中脫穎而出，代表高端疫苗相當不容易，盼能藉由多國多中心的臨床試驗，給予全世界缺乏疫苗的地方幫助，也對國產疫苗發展感到樂觀與高興。
陳時中表示，高端能獲得贊助是相當不容易的一件事，畢竟目前全球有20款疫苗正在開發中，本次僅有高端與美國的Inovio疫苗入選，獲選團結疫苗試驗則代表可給世界仍缺疫苗的地方幫助，代表的是全人類共同團結抗疫。
陳時中指出，團結臨床試驗就是所謂的第三期，是採跨國、隨機對照團結臨床試驗，參與國家與組織包含WHO哥倫比亞馬利共和國以及菲律賓，費用全部由WHO支付。
陳時中強調，若高端能順利通過臨床試驗，相信WHO成為被認可的疫苗的機會很大，畢竟是在各國專家監督下完成的試驗，若通過，時間到就延長EUA或直接申請藥證，到時候看它的科學數據來定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。