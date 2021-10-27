高端獲WHO贊助進行第三期臨床試驗。（圖／指揮中心提供）

高端疫苗獲選世界衛生組織（WHO）贊助的團結疫苗臨床試驗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，能從20多款疫苗中脫穎而出，代表高端疫苗相當不容易，盼能藉由多國多中心的臨床試驗，給予全世界缺乏疫苗的地方幫助，也對國產疫苗發展感到樂觀與高興。

陳時中表示，高端能獲得贊助是相當不容易的一件事，畢竟目前全球有20款疫苗正在開發中，本次僅有高端與美國的Inovio疫苗入選，獲選團結疫苗試驗則代表可給世界仍缺疫苗的地方幫助，代表的是全人類共同團結抗疫。

陳時中指出，團結臨床試驗就是所謂的第三期，是採跨國、隨機對照團結臨床試驗，參與國家與組織包含WHO哥倫比亞馬利共和國以及菲律賓，費用全部由WHO支付。

陳時中強調，若高端能順利通過臨床試驗，相信WHO成為被認可的疫苗的機會很大，畢竟是在各國專家監督下完成的試驗，若通過，時間到就延長EUA或直接申請藥證，到時候看它的科學數據來定。