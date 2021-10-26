Google地圖是不少民眾出遊的路線明燈，但街景影像也經常帶來意想不到的發現，英國一名網友日前瀏覽利物浦的街景時，意外看見一名女子在自家門口豪邁的袒胸露乳，赤裸畫面全被街景車拍下，讓網友看了瞠目結舌。

根據英媒《利物浦迴聲報》報導，一名網友日前在Google地圖上查看利物浦（Liverpool）丁格爾區（Dingle）的街景時，意外看見一幕限制級景象。畫面中可見，一名女子站在自家門口的階梯上，刻意掀起上衣，並且擺好姿勢，對著街景車露出渾圓雙乳。除此之外，圍牆旁邊還站了三名女子，其中一名身穿灰色運動服的金髮女子，一隻手更指向後方袒胸露乳的女子。

由於四人的視線都不約而同的緊盯著路過的街景車，臉上還露出興奮的微笑，可見是刻意對著鏡頭擺拍。另一個角度的街景圖也可以發現，街景車經過前後，三名女子就在圍牆外開心交談。畫面曝光後隨即掀起不少網友熱議，不過這幕景象已被馬賽克處理。

報導指出，Google街景車的鏡頭可拍攝360度全景影像，依據GPS定位資訊，配對每張照片的位置，將所有畫面重疊，接著再利用特殊軟體結合，形成街景圖，並且定期更新畫面。