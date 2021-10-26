計程車運將深夜跑車，難免會遇到毛骨悚然的怪事，馬來西亞就有一名65歲運將依沙克（Ishak Harun）透露，他多年前某天深夜載到一名衣之不整、身上卻飄出一股香味的女子，將人平安送達目的地後，當下並沒有想太多，沒想到隔天開始，生意卻連旺好幾天，因為覺得不可思議，就回到那天女子下車的地點查探，從一名婦女得知真相後，讓他連日高燒不退，嚇得再也不敢在三更半夜載客。

據馬來西亞《世界報》報導，擔任計程車駕駛多年的依沙克，常在東海岸的登嘉樓（Terengganu）一帶載客，由於高速公路2014年才通車，過去往來東海岸的主要道路十分狹窄，還有不少危險彎道，導致車禍頻傳、罹難者無數，所幸他對當地路況相當熟悉，數十年來未曾出過意外。

運將得知載到女乘客可能是「阿飄」，受到驚嚇連續發高燒好幾天。（示意圖／達志影像）

位沙克回憶，90年代某天深晚，他載一名乘客到目的地後，本來打算直接回家不再載客，卻在途中被一名衣衫不整的長髮女子，在路邊招手攔車，該女子無助地對他說：「她遇到了麻煩，錢包不翼而飛，希望能載她到不遠處的村莊。」，依沙克見夜已深，怕女子發生意外，就勉為其難讓她上車，將人送到目的地。

依沙克回憶說，記得這名女子身上衣物很髒，卻飄出散一股香味，但當時沒有想太多，女子到了目的地就道謝下車，自己則直接開車回家休息，不料接下來的幾天載客量突然暴增，而且幾乎都是長程的客人，讓他小賺了一筆錢。

過一段時間後，依沙克突然想起該名女子，便定前往女子當時下車的地點一探究竟，沒想到一名婦人聽完他的描述後，竟然放聲大哭，依沙克問後才知，原來那天載的長髮女子，是她的女兒，1個月前不幸車禍去世，依沙克得知真相後，連續發高燒數日，嚇得他再也不敢在深夜載客。