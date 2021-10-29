嘉義縣消費振興券抽獎，最大獎是市價500萬元的輕豪宅，日前縣府再加碼一艘142萬元敞篷遊艇，總計超過千個獎項，市值超過1500萬元，今嘉義縣長翁章梁再加碼，以擲骰子方式擲出6輛Gogoro電動機車，要在11月15日抽獎時送出，翁章梁期待加碼刺激下，能創造25億消費在嘉義縣。

嘉縣擁有豐富農漁業資源，9月嘉義科學園區拍定落腳地區，也宣告嘉義縣從農業大縣走向農工大縣，這次消費振興方案最大獎，將送500萬元輕豪宅，邀請全台各地民眾來「嘉」當主人，此外，抽「敞篷遊艇」也是嘉義縣獨創。

嘉義縣消費振興券抽獎，最大獎是市價500萬元的輕豪宅，日前縣府再加碼一艘142萬元敞篷遊艇。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁再加碼，以擲骰子方式擲出6輛Gogoro電動機車，要在11月15日抽獎時送出。（呂妍庭攝）

縣府表示，多數人對遊艇認知屬高端消費，但這次嘉縣振興券加碼方案送的百萬酷炫敞篷遊艇，載運與停靠不侷限於碼頭，隨獎品附贈拖車，只要有四輪傳動託運與休旅車大小的車位，就可以讓遊艇停靠，翁章梁還特別提及，抽到遊艇將安排中獎人受訓考照，「教你學會開遊艇」。

嘉義縣消費振興券抽獎，將送出16輛Gogoro電動機車。（呂妍庭攝）

縣府指出，凡於今年10月8日至明年4月30日活動期間，在嘉義縣店家消費，累積滿500元，即可獲得一組抽獎序號參加抽獎，不過嘉義縣農會發票不受營利事業登記地限制，在縣農會消費500元也能參加抽獎，11月15日將進行第一次抽獎。

為鼓勵民眾來嘉好吃、好玩，還要好好買，縣府將推出振興市集．布袋觀光漁市消費滿額贈、休閒農場振興加碼入園送百、農遊888滿千送百元等方案，翁章梁說，嘉義有山、海、平原，許多知名光觀景點值得大家來玩、來消費，只要消費，就有機會抽中輕豪宅、百萬遊艇，也感謝企業界響應振興摸彩活動。