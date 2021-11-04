黛安娜王妃

安德魯王子因為和已故億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）維持長年友誼，幾乎身敗名裂，但曾和他往來的英國王室核心成員，還不只有安德魯。

據《每日郵報》（Daily Mail）3日報導，著名美國記者沃爾夫（Michael Wolff）在集結成冊的新書《名聞遐邇》（Too Famous）中說，他曾問艾普斯坦，是否和黛妃出去過。而這位2019年死在獄中的淫魔說，他有時會當她的護花使者。不過，艾普斯坦並未詳述，他陪黛妃去了哪些地方，也沒有照片能加以證明。

然而，艾普斯坦在紐約擁有價值3700萬英鎊（約14億台幣）的豪宅，黛妃可能是在去紐約時見過他。無論如何，黛妃已在1997年因車禍過世，就算他們曾有任何交情，也是早在艾普斯坦幫未成年少女拉皮條東窗事發，而於2008年定罪之前。

相對的，黛妃的小叔安德魯在艾普斯坦羈押近13個月獲釋後，還和他往來，甚至直到2010年，仍接受這位淫魔邀請，住在他紐約的豪宅。