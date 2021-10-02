新北市政府為宏揚敬老美德，特於重陽節前夕規劃10月2日起至12月30日止，辦理「110年重陽敬老禮金」發放，蘆洲警分局為避免於發放及保管過程中，遭有心人士伺機搶奪、詐欺、竊取或扒竊，今(2)日除規劃執行警衛安全維護工作外，由轄區分駐(派出)所長等總計20名警力於蘆洲、五股及八里區發放處所，發送防詐宣導與長者們活潑互動，並告知最新型態的詐騙手法，提醒長者們如何預防詐騙、防竊、防搶及防扒，並由線上巡邏網加強巡簽，以保住民眾的養老金。

這次重陽敬老禮金以設籍新北市且至重陽節當月年滿65歲以上者為發放對象，今年因為新冠肺炎疫情關係縮減發放處所，蘆洲區、五股區改為單一處所發放、八里區縮減至2處，三區符合領取資格者共3789人，總計發放金額超過新台幣600萬元，由於領取現金人數眾多且多為年長者，為確保禮金發放過程順遂，防制不法情事發生，規劃適當警力，全力協助敬老禮金的運送及各發送處所的安全維護，更藉由犯罪預防宣導，減少長者犯罪被害機率。

蘆洲警分局表示，弘揚敬老是傳統的美德，發放重陽禮金是政府對年長者的敬意，確保重陽禮金發放過程安全無虞、平安順利，是警方責無旁貸的責任。同時藉由多元化犯罪預防宣導，提升民眾犯罪預防意識，保障民眾財產安全，希望能讓長者安心、放心領敬老金，歡度敬老重陽節。